Хет-трик Биерета принес «Монако» победу над «Осером», Головина заменили в перерыве
«Монако» дома победил «Осер» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 4:2.
Хет-трик у монегасков оформил Мика Биерет. 21-летний датчанин забил на 58-й, 63-й и 66-й минутах. Еще один мяч на счету Тило Керера (35-я).
У гостей отличились Синали Диоманде (38-я) и Жубал (пенальти, 45+7-я).
Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
«Монако» (37 очков) занимает третье место в лиге 1. «Осер» (23) идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|
5
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
6
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
7
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|0 : 2
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 5
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|4 : 2
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|- : -
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|- : -
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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