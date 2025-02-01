Хет-трик Биерета принес «Монако» победу над «Осером», Головина заменили в перерыве

«Монако» дома победил «Осер» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 4:2.

Хет-трик у монегасков оформил Мика Биерет. 21-летний датчанин забил на 58-й, 63-й и 66-й минутах. Еще один мяч на счету Тило Керера (35-я).

У гостей отличились Синали Диоманде (38-я) и Жубал (пенальти, 45+7-я).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Монако» (37 очков) занимает третье место в лиге 1. «Осер» (23) идет 11-м в турнирной таблице.