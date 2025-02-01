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Сегодня, 19:45

«Монако» — «Осер»: онлайн-трансляция матча лиги Франции

«Монако» сыграет с «Осером» в чемпионате Франции 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP

«Монако» сыграет с «Осером» в рамках 20-го тура лиги 1 в субботу, 1 февраля. Игра состоится на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Монако» — «Осер» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Монако набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Осера с 23 баллами располагается на 11-й строчке лиги 1.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Осер

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Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
6
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
31.01 22:45
Монпелье – Ланс
 0 : 2
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
 - : -
1.02 21:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:05
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
 - : -
2.02 19:15
Анже – Гавр
 - : -
2.02 19:15
Реймс – Нант
 - : -
2.02 19:15
Ренн – Страсбур
 - : -
2.02 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 12 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 14 1 4
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