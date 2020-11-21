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«Монако» опубликовал видео из раздевалки после победы над «ПСЖ»

02:20
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«Монако» выиграл у «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции (3:2). Монегаски вырвали победу, проиграв первый тайм 0:2. После финального свистка «Монако» опубликовал в Facebook видео празднования игроков в раздевалке стадиона «Луи II».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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