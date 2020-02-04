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«Монако» обыграл «Анже», Головин провел весь матч

22:52
«Монако» обыграл «Анже». Фото twitter.com/AS_Monaco
«Монако» обыграл «Анже». Фото twitter.com/AS_Monaco
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«Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 1:0. Гол забил Стеван Йоветич.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» поднялся на 9-е место в таблице. «Анже» идет 13-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

«Монако» — «Анже» — 1:0 (1:0)

Гол: Йоветич, 18.

«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Глик, Балло-Туре, Адриэн Силва, Фабрегас (Тшуамени, 58), Головин, Фофана (Хенрикс, 90+3), Бен Йеддер, Йоветич (Бальде, 71).

«Анже»: Петкович, Мансо, Павлович, Траоре, Думбья, Тиуб, Сантамария, Фюльжини, Бобишон (Перейра Лаж, 61), Капель (Нинга, 77), Алиуи (Баокен, 67).

Предупреждения: Траоре, 55. Адриэн Силва, 73. Тшуамени, 79. Павлович, 83.

Судья: Стина (Франция).

4 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

«Лилль» — «Ренн» — 1:0 (1:0)

Гол: Реми, 4.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе, Реми (Араужу, 68), Бамба (Шека, 87), Осимен.

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Буриго, Гбохо (Юну, 68), Камавинга, Ньянг, Тэ (Да Кунья, 84), Рафинья (Дель Кастильо, 34).

Предупреждения: Иконе, 44. Траоре, 54. Реми, 56. Ренату Санчеш, 83.

Судья: Амель (Франция).

4 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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