«Монако» обыграл «Анже», Головин провел весь матч
«Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 1:0. Гол забил Стеван Йоветич.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» поднялся на 9-е место в таблице. «Анже» идет 13-м.
Чемпионат Франции
Лига 1
23-й тур
«Монако» — «Анже» — 1:0 (1:0)
Гол: Йоветич, 18.
«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Глик, Балло-Туре, Адриэн Силва, Фабрегас (Тшуамени, 58), Головин, Фофана (Хенрикс, 90+3), Бен Йеддер, Йоветич (Бальде, 71).
«Анже»: Петкович, Мансо, Павлович, Траоре, Думбья, Тиуб, Сантамария, Фюльжини, Бобишон (Перейра Лаж, 61), Капель (Нинга, 77), Алиуи (Баокен, 67).
Предупреждения: Траоре, 55. Адриэн Силва, 73. Тшуамени, 79. Павлович, 83.
Судья: Стина (Франция).
4 февраля. Монако. Стадион «Луи II».
«Лилль» — «Ренн» — 1:0 (1:0)
Гол: Реми, 4.
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе, Реми (Араужу, 68), Бамба (Шека, 87), Осимен.
«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Буриго, Гбохо (Юну, 68), Камавинга, Ньянг, Тэ (Да Кунья, 84), Рафинья (Дель Кастильо, 34).
Предупреждения: Иконе, 44. Траоре, 54. Реми, 56. Ренату Санчеш, 83.
Судья: Амель (Франция).
4 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/