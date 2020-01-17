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Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» объявил об уходе защитника Налду

15:05
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«Монако» и защитник Налду договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте монегасков. Соглашение с 37-летним бразильцем действовало до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Налду не провел ни одного матча за «Монако». Бразилец выступал за французскую команду с января 2019 года.

Ранее футболист играл за «Вердер», «Вольфсбург» и «Шальке».

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