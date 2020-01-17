«Монако» объявил об уходе защитника Налду
15:05
«Монако» и защитник Налду договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте монегасков. Соглашение с 37-летним бразильцем действовало до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне Налду не провел ни одного матча за «Монако». Бразилец выступал за французскую команду с января 2019 года.
Ранее футболист играл за «Вердер», «Вольфсбург» и «Шальке».
??? L'AS Monaco et Naldo ont trouv? un accord pour r?silier le contrat qui les liait jusqu'au 30 juin 2020.https://t.co/obC7R6sUCd— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 17, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...