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10 октября 2025, 20:36

«Монако» объявил об уходе главного тренера Хюттера

Алина Савинова
Ади Хюттер.
Фото Global Look Press

Ади Хюттер покинул пост главного тренера «Монако», сообщает пресс-служба клуба из лиги 1.

Австриец возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 монегаски под его руководством заняли третье место в чемпионате Франции. В нынешнем розыгрыше «Монако» с 13 очками идет на пятой позиции.

«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлеченность и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — говорится в заявлении «Монако».

По информации «СЭ», вместо 55-летнего Хюттера главным тренером команды будет назначен 38-летний Себастьян Поконьоли, который работает в «Юнионе».

За «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.

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Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
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22.08 21:45 Труа – Париж - : -
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