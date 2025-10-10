«Монако» объявил об уходе главного тренера Хюттера
Ади Хюттер покинул пост главного тренера «Монако», сообщает пресс-служба клуба из лиги 1.
Австриец возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 монегаски под его руководством заняли третье место в чемпионате Франции. В нынешнем розыгрыше «Монако» с 13 очками идет на пятой позиции.
«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлеченность и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — говорится в заявлении «Монако».
По информации «СЭ», вместо 55-летнего Хюттера главным тренером команды будет назначен 38-летний Себастьян Поконьоли, который работает в «Юнионе».
За «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.
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13
|Анже
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14
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15
|Осер
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|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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17
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
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|23.08
|21:45
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