«Монако» объявил об уходе главного тренера Хюттера

Ади Хюттер покинул пост главного тренера «Монако», сообщает пресс-служба клуба из лиги 1.

Австриец возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 монегаски под его руководством заняли третье место в чемпионате Франции. В нынешнем розыгрыше «Монако» с 13 очками идет на пятой позиции.

«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлеченность и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — говорится в заявлении «Монако».

По информации «СЭ», вместо 55-летнего Хюттера главным тренером команды будет назначен 38-летний Себастьян Поконьоли, который работает в «Юнионе».

За «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.