«Монако» объявил о трансфере Минамино из «Ливерпуля»

«Монако» 28 июня на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино.

С 27-летним игроком сборной Японии подписан контракт до 2026 года.

Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.

В минувшем сезоне форвард провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.