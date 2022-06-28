«Монако» объявил о трансфере Минамино из «Ливерпуля»
«Монако» 28 июня на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино.
С 27-летним игроком сборной Японии подписан контракт до 2026 года.
Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.
В минувшем сезоне форвард провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
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16
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17
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18
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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