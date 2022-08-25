«Монако» объявил о расторжении контракта с защитником Баррекой
«Монако» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с защитником Антонио Баррекой.
«Монако сообщает о расторжении контракта по обоюдному согласию с левым защитником, который был связан с клубом до 2023 года. «Монако» желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте клуба.
27-летний итальянец перешел в «Монако» в 2018 году. В это трансферное окно им интересовался «Кальяри».
Прошедший сезон Баррека провел в аренде у «Лечче». Он провел за клуб 24 матча и сделал 2 результативные передачи, также на его счету 4 желтые карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
2
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Клермон Фут
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|
6
|Тулуза
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
7
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|6-9
|4
|
8
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
10
|Ренн
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
12
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
14
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
15
|Страсбур
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
17
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|
20
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|- : -
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|- : -
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|- : -
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|- : -
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
Новости