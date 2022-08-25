«Монако» объявил о расторжении контракта с защитником Баррекой

«Монако» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с защитником Антонио Баррекой.

«Монако сообщает о расторжении контракта по обоюдному согласию с левым защитником, который был связан с клубом до 2023 года. «Монако» желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте клуба.

27-летний итальянец перешел в «Монако» в 2018 году. В это трансферное окно им интересовался «Кальяри».

Прошедший сезон Баррека провел в аренде у «Лечче». Он провел за клуб 24 матча и сделал 2 результативные передачи, также на его счету 4 желтые карточки.