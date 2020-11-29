«Монако» без Головина разгромил «Ним» и поднялся на третье место

«Монако» разгромил «Ним» в матче чемпионата Франции — 3:0. Монегаски поднялись в таблице на третье место в таблице. Российский хавбек Александр Головин пропускал игру из-за травмы.

В другой встрече «Монпелье» одолел «Лорьян» (1:0), единственный мяч провел бывший форвард «Локомотива» Петар Шкулетич.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

«Метц» — «Брест» — 0:2 (0:1)

Голы: Кардона, 12 (0:1). Кардона, 64 (0:2).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана (Сарр, 55), Ангбан (Мазиз, 73), Нгюетт (Лейя Исека, 82), Булая, Вагнер (Амброз, 56), Гей (Яде, 56).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр (Шарбоннье, 90), Мунье, Онора (Баттоккио, 81), Кардона (Ле Дуарон, 81).

Предупреждения: Укиджа, 32. Кардона, 54. Сентонз, 66.

Судья: Бен Эль-Хадж.

29 ноября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Ланс» — «Анже» — 1:3 (1:1)

Голы: Перейра Лаж, 22 (0:1). Калимуэндо, 34 (1:1). Баокен, 49 (1:2). Капель, 90+2 (1:3).

«Ланс»: Лека, Айдара (Жан, 62), Гради, Баде, Медина (Силла, 53), Какюта (Банза, 75), Фофана (Маурисио, 75), Клаусс, Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 63).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Капель, 78), Кабо (Диони, 68), Амаду, Фюльжини (Бобишон, 86), Перейра Лаж (Эль Мелали, 79), Баокен (Буфаль, 68).

Предупреждения: Медина, 25. Мансо, 52. Траоре, 65. Сотока, 83.

Судья: Пети.

29 ноября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

«Лорьян» — «Монпелье» — 0:1 (0:0)

Гол: Шкулетич, 79.

Нереализованный пенальти: Саванье, 45+3 (вратарь)

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Буагар (Лемуан, 72), Чалоба (Моффи, 82), Ле Фе (Диарра, 82), Грбич (Амель, 61), Висса (Лорьенте, 72).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш, Ферри, Ристич (Ойонго, 68), Саванье, Молле (Шкулетич, 78), Самбия, Делор (Илтон, 88), Лаборд (Долли, 78), Мавидиди (Юн Иль Лок, 67).

Предупреждения: Ляпорт, 48. Ле Фе, 52. Саванье, 90.

Судья: Дешепи.

29 ноября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Монако» — «Ним» — 3:0 (1:0)

Голы: Диоп, 19 (1:0). Мартинш, 75 (2:0). Фолланд, 77 (3:0).

«Монако»: Манноне, Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Фабрегас (Бен Йеддер, 61), Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Йоветич, 83), Фофана (Матазо, 84), Фолланд (Балло-Туре, 80), Мартинш (Пеллегри, 80).

«Ним»: Рейне, Ландре, Мартинес (Мигель, 80), Бюрнер, Паке, До, Ферхат, Кубас, Фомба (Элиассон, 46), Рипар, Денки (Дульевич, 45+2).

Предупреждения: Денки, 4. Фофана, 83.

Удаление: До, 69.

Судья: Готье.

29 ноября. Монако. Стадион «Луи II».