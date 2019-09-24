«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции принимает «Ниццу», в конце первого тайма счет 1:0. На 29-й минуте отличился российский полузащитник хозяев Александр Головин, результативная передача на счету Франсеска Фабрегаса. После розыгрыша углового Головин эффектно обыграл защитника и неотразимо пробил в правый верхний угол.



Головин забил первый гол в сезоне-2019/20.

Golovin m?thi? bir gol att?!



Monaco 1-0 Nice



T?m Goller i?in • @KramponSport pic.twitter.com/Wv3sdE5yfo — Goal Krampon (@GKrampon) September 24, 2019

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