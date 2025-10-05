«Монако» — «Ницца»: трансляция матча лиги 1 онлайн
«Монако» и «Ницца» встретятся в матче седьмого тура французской лиги 1 в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 18.15 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Монако» — «Ницца» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.
В семи турах чемпионата Франции «Монако» набрал 12 очков, «Ницца» — семь. В седьмом туре лиги 1 «Монако» проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3, а «Ницца» сыграла вничью с «Парижем» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
3
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
4
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
5
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
6
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
7
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
10
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
11
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
16
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|
|
Фелиш Коррея
Лилль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1