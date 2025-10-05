«Монако» и «Ницца» встретятся в матче седьмого тура французской лиги 1 в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 18.15 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Монако» — «Ницца» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

В семи турах чемпионата Франции «Монако» набрал 12 очков, «Ницца» — семь. В седьмом туре лиги 1 «Монако» проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3, а «Ницца» сыграла вничью с «Парижем» (1:1).