«Монако» — «Ницца»: трансляция матча лиги 1 онлайн
«Монако» и «Ницца» проведут матч в чемпионате Франции 29 марта
«Монако» и «Ницца» проведут матч в 27-м туре лиги 1 в субботу, 29 марта. Начало игры на стадионе «Луи II» в Монако — в 23.05 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Монако» — «Ницца» в матч-центре нашего сайта.
Транслировать матч лиги 1 в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.
После 26 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 47 очков и перед игровым днем занимал третье место в турнирной таблице. У «Ниццы» — также 47 очков и четвертая строчка в чемпионате.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне лиги 1 провел 17 матчей и отметился тремя голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
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|0-0
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3
|Лилль
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|0-0
|0
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4
|Лион
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Марсель
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
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|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Страсбур
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Анже
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0-0
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Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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