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29 марта 2025, 20:05

«Монако» — «Ницца»: трансляция матча лиги 1 онлайн

«Монако» и «Ницца» проведут матч в чемпионате Франции 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Монако» и «Ницца» проведут матч в 27-м туре лиги 1 в субботу, 29 марта. Начало игры на стадионе «Луи II» в Монако — в 23.05 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Монако» — «Ницца» в матч-центре нашего сайта.

Транслировать матч лиги 1 в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.
29 марта 2025, 23:05. Луи II (Монако)
Монако
2:1
Ницца

После 26 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 47 очков и перед игровым днем занимал третье место в турнирной таблице. У «Ниццы» — также 47 очков и четвертая строчка в чемпионате.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне лиги 1 провел 17 матчей и отметился тремя голами.

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Александр Головин
ФК Монако
ФК Ницца
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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