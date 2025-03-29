«Монако» — «Ницца»: трансляция матча лиги 1 онлайн

«Монако» и «Ницца» проведут матч в чемпионате Франции 29 марта

«Монако» и «Ницца» проведут матч в 27-м туре лиги 1 в субботу, 29 марта. Начало игры на стадионе «Луи II» в Монако — в 23.05 по московскому времени.

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Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

29 марта 2025, 23:05. Луи II (Монако)

После 26 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 47 очков и перед игровым днем занимал третье место в турнирной таблице. У «Ниццы» — также 47 очков и четвертая строчка в чемпионате.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне лиги 1 провел 17 матчей и отметился тремя голами.