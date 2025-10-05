Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:19

«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в лиге 1, Фати сделал дубль с пенальти

Сергей Ярошенко
Ансу Фати.
Фото Reuters

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» в матче 7-го тура лиги 1 — 2:2.

У хозяев дубль с пенальи оформил Ансу Фати (45+5-я и 56-я минуты). У гостей также дубль оформил Софиан Диоп (29-я и 42-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Монако» с 13 очками и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 8 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
05 октября, 18:15. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Ницца

В параллельном матче «Страсбур» дома разгромил «Анже» со счетом 5:0. По дублю оформили Роберто Паничелии и Марсьяль Годо, еще один гол забил Гемиссонги Уаттара.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
05 октября, 18:15. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
5:0
Анже

Еще в одном матче 7-го тура «Ренн» на выезде сыграл вничью с «Гавром» — 2:2.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
05 октября, 18:15. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
2:2
Ренн
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Монако
ФК Ницца
ФК Ренн
ФК Страсбур
Читайте также
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лилль» — «ПСЖ»: трансляция матча лиги 1 онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
2
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
3
 Страсбур 7 5 0 2 14-7 15
4
 Лион 7 5 0 2 9-5 15
5
 Монако 7 4 1 2 16-12 13
6
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
7
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Тулуза 7 3 1 3 11-12 10
10
 Ренн 7 2 4 1 9-10 10
11
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
12
 Ницца 7 2 2 3 9-12 8
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Гавр 7 1 3 3 8-10 6
15
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
16
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
17
 Анже 7 1 2 4 3-11 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 1 : 2
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 2 : 2
5.10 18:15
Монако – Ницца
 2 : 2
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 5 : 0
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 5
Хоакин Паникелли

Хоакин Паникелли

Страсбур

 5
Эстебан Леполь

Эстебан Леполь

Ренн

 4
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
Фелиш Коррея

Фелиш Коррея

Лилль

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 5 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости