«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в лиге 1, Фати сделал дубль с пенальти

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» в матче 7-го тура лиги 1 — 2:2.

У хозяев дубль с пенальи оформил Ансу Фати (45+5-я и 56-я минуты). У гостей также дубль оформил Софиан Диоп (29-я и 42-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Монако» с 13 очками и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 8 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

05 октября, 18:15. Stade Louis II (Монако)

В параллельном матче «Страсбур» дома разгромил «Анже» со счетом 5:0. По дублю оформили Роберто Паничелии и Марсьяль Годо, еще один гол забил Гемиссонги Уаттара.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

05 октября, 18:15. Stade de la Meinau (Страсбург)

Еще в одном матче 7-го тура «Ренн» на выезде сыграл вничью с «Гавром» — 2:2.