«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в лиге 1, Фати сделал дубль с пенальти
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» в матче 7-го тура лиги 1 — 2:2.
У хозяев дубль с пенальи оформил Ансу Фати (45+5-я и 56-я минуты). У гостей также дубль оформил Софиан Диоп (29-я и 42-я).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч из-за травмы.
«Монако» с 13 очками и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 8 очками — на 12-й строчке.
В параллельном матче «Страсбур» дома разгромил «Анже» со счетом 5:0. По дублю оформили Роберто Паничелии и Марсьяль Годо, еще один гол забил Гемиссонги Уаттара.
Еще в одном матче 7-го тура «Ренн» на выезде сыграл вничью с «Гавром» — 2:2.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
3
|Страсбур
|7
|5
|0
|2
|14-7
|15
|
4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
7
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9-10
|10
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8-10
|6
|
15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3-11
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|1 : 2
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|5 : 0
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|5
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|5
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|4
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|
|
Фелиш Коррея
Лилль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|5
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1