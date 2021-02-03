Стал известен состав «Монако» на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Российский хавбек Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Лекомт — Сидибе, Марипан, Бадиашиль, Кайо — Диатта, Фофана, Тчуамени, Дьоп — Фолланд, Бен Йеддер. Запасные — Агилар, Манноне, Балло-Туре, Дисаси, Головин, Фабрегас, Матасо, Йоветич, Пеллегри.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Монако» — «Ницца»