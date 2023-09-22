«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», Балогун не реализовал два пенальти

«Монако» дома проиграл «Ницце» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Монегаски дважды могли выйти вперед, но форвард Фоларин Балогун два раза не реализовал пенальти на 11-й и 55-й минутах. Оба раза удар с точки отразил голкипер «Ниццы» Марцин Булка. В первом случае пенальти заработал российский полузащитник Александр Головин.

Победный гол на 90+1-й минуте забил Жереми Бога.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Марселем». Игра пройдет 30 сентября. «Ницца» 1 октября на своем поле встретится с «Брестом».