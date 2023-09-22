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22 сентября, 23:56

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», Балогун не реализовал два пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако» — «Ницца».
Фото AFP

«Монако» дома проиграл «Ницце» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Монегаски дважды могли выйти вперед, но форвард Фоларин Балогун два раза не реализовал пенальти на 11-й и 55-й минутах. Оба раза удар с точки отразил голкипер «Ниццы» Марцин Булка. В первом случае пенальти заработал российский полузащитник Александр Головин.

Победный гол на 90+1-й минуте забил Жереми Бога.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Марселем». Игра пройдет 30 сентября. «Ницца» 1 октября на своем поле встретится с «Брестом».

Франция. Лига 1. 6-й тур
22 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Ницца

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
11
2
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Неделя

Голкипер «Ниццы» Булка отбил два удара с пенальти форварда «Монако» Балогуна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 3 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

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