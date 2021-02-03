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«Монако» — «Ницца»: где смотреть трансляцию матча

22:00
Кевин Фолланд и Александр Головин. Фото AFP
Кевин Фолланд и Александр Головин. Фото AFP
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3 февраля «Монако» на своем поле проведет матч 23-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Начало встречи в 23.00 (мск).

Команда Нико Ковача с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» — 26 баллов и 13-я строчка.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 24-летний футболист провел в текущем сезоне 6 матчей за «Монако», забил один гол и сделал три результативные передачи.

Следить за текстовой трансляцией матча «Монако» — «Ницца» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Монако» — «Ницца»

Монако — Ницца

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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