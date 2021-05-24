«Монако» не стал продевать контракт с Йоветичем
16:00
Нападающий Стеван Йоветич не стал продлевать контракт с футбольным клубом «Монако» и покинул команду, сообщает сайт клуба.
«Мы попрощались с ним сегодня утром во время встречи с персоналом, поблагодарили его за работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере», — объявил спортивный директор клуба Пол Митчелл.
В составе «Монако» Йоветич провел 77 матчей и забил 21 гол.
Йоветич перешел в «Монако» из «Интера» летом 2017 года и подписал с клубом четырехлетний контракт.
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