«Монако» назвал заявку на матч с «Марселем»
Тренерский штаб «Монако» во главе с Нико Ковачем назвал заявку на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Российский полузащитник Александр Головин не попал в число 20 игроков, которые смогут выйти на поле.
Ранее стало известно, что Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположении сборной России.
Матч «Монако» — «Марсель» состоится в субботу, 11 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю