«Монако» назвал заявку на матч с «Марселем»

Тренерский штаб «Монако» во главе с Нико Ковачем назвал заявку на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Российский полузащитник Александр Головин не попал в число 20 игроков, которые смогут выйти на поле.

Ранее стало известно, что Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположении сборной России.

Матч «Монако» — «Марсель» состоится в субботу, 11 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.