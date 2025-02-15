«Монако» без Головина со счетом 7:1 разгромил «Нант», Биерет оформил второй хет-трик за две недели

«Монако» на своем поле разгромил «Нант» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 7:1.

Гости открыли счет на 4-й минуте, отличился Матти Аблен. Спустя 4 минуты «Нант» остался в меньшинстве после удаления Николя Козза.

Хет-трик у монегасков оформил Мика Биерет. Датчанин забил с игры на 44-й и 54-й минутах, а также реализовал пенальти на 64-й. Это второй хет-трик 22-летнего форварда за две недели — 1 февраля он трижды отличился в матче с «Осером» (4:2).

Дубль на счету Джорджа Иленихеньи (81-я и 90+5-я минуты). По разу отличились Такуми Минамино (45-я) и Элисс Бен Сегир (49-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.

«Монако» (40 очков) занимает третье место в лиге 1. «Нант» (21) идет 15-м в турнирной таблице.