«Монако» без Головина со счетом 7:1 разгромил «Нант», Биерет оформил второй хет-трик за две недели
«Монако» на своем поле разгромил «Нант» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 7:1.
Гости открыли счет на 4-й минуте, отличился Матти Аблен. Спустя 4 минуты «Нант» остался в меньшинстве после удаления Николя Козза.
Хет-трик у монегасков оформил Мика Биерет. Датчанин забил с игры на 44-й и 54-й минутах, а также реализовал пенальти на 64-й. Это второй хет-трик 22-летнего форварда за две недели — 1 февраля он трижды отличился в матче с «Осером» (4:2).
Дубль на счету Джорджа Иленихеньи (81-я и 90+5-я минуты). По разу отличились Такуми Минамино (45-я) и Элисс Бен Сегир (49-я).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.
«Монако» (40 очков) занимает третье место в лиге 1. «Нант» (21) идет 15-м в турнирной таблице.
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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