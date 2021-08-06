«Монако» и «Нант» сыграли вничью, Головин вышел на замену в втором тайме
«Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в первом туре чемпионата Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На 59-й минуте он заменил Кевина Фолланда.
На 14-й минуте счет в матче открыл Желсон Мартинш. Жан-Шарль Кастеллетто на 42-й минуте сравнял результат.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
«Монако» — «Нант» — 1:1 (1:1)
Голы: Мартинш, 14 (1:0). Кастеллетто, 42 (1:1).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Фофана, 72), Бадиашиле, Дисаси, Тшуамени, Диоп, Жан Лукас (Сидибе, 82), Фолланд (Головин, 59), Мартинш (Якобс, 72), Боаду (Бен-Йеддер, 59).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 84), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Коко, 79), Мутуссами, Перейра де Са (Коршья, 63), Саймон (Мерлен, 83), Коло Муани (Эмон, 80).
Судья: Готье (Франция).
6 августа. Монако. Стадион «Луи II».
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