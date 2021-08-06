«Монако» и «Нант» сыграли вничью, Головин вышел на замену в втором тайме

«Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в первом туре чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На 59-й минуте он заменил Кевина Фолланда.

На 14-й минуте счет в матче открыл Желсон Мартинш. Жан-Шарль Кастеллетто на 42-й минуте сравнял результат.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Монако» — «Нант» — 1:1 (1:1)

Голы: Мартинш, 14 (1:0). Кастеллетто, 42 (1:1).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Фофана, 72), Бадиашиле, Дисаси, Тшуамени, Диоп, Жан Лукас (Сидибе, 82), Фолланд (Головин, 59), Мартинш (Якобс, 72), Боаду (Бен-Йеддер, 59).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 84), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Коко, 79), Мутуссами, Перейра де Са (Коршья, 63), Саймон (Мерлен, 83), Коло Муани (Эмон, 80).

Судья: Готье (Франция).

6 августа. Монако. Стадион «Луи II».