«Монако» и «Нант» сыграли вничью
«Нант» и «Монако» сыграли вничью (0:0) в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил этот матч из-за проблем со здоровьем.
«Монако» набрал 30 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Нанта» 29 очков и девятое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю