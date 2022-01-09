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«Монако» и «Нант» сыграли вничью

20:51
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«Нант» и «Монако» сыграли вничью (0:0) в матче 20-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил этот матч из-за проблем со здоровьем.

«Монако» набрал 30 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Нанта» 29 очков и девятое место.

Франция. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 19:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:0
Монако
Нант
Лафон Фабиу да Силва (Коршья, 46 ) Жиротто Паллуа Аппиа (Эмон, 90 ) Чиривелья Перейра де Са (Коко, 71 ) Блас (Букари, 72 ) Мутуссами Коло Муани Мерлен
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле (Матсима, 44) Кайю Энрике Сидибе (Агилар, 31) Тшуамени Матазо Диоп Мартинш (Вандерсон, 69) Якобс Фолланд (Боаду, 68)
Предупреждения
Коло Муани 22  -  Диоп 72, Матазо 80
Судьи
Леонар

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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1-й тайм

П2

20%

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ТБ 2.5

17%

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13%

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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