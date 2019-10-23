Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» намерен выкупить Слимани у «Лестера»

14:08
Теги:

«Монако» хочет выкупить права на нападающего Ислама Слимани у «Лестера». «Монегаски» готовы предложить за 31-летнего алжирца 9 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Именно такая сумма прописана в арендном соглашении, которое клубы заключили прошедшим летом. В текущем сезоне на счету Слимани 5 голов и 6 результативных передач в 7 матчах чемпионата Франции.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир