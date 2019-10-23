«Монако» намерен выкупить Слимани у «Лестера»

«Монако» хочет выкупить права на нападающего Ислама Слимани у «Лестера». «Монегаски» готовы предложить за 31-летнего алжирца 9 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Именно такая сумма прописана в арендном соглашении, которое клубы заключили прошедшим летом. В текущем сезоне на счету Слимани 5 голов и 6 результативных передач в 7 матчах чемпионата Франции.

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