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«Монако» набрал 19 очков после 7 туров лиги 1 — это лучший результат с 1960 года

Руслан Минаев
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«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Монегаски набрали 19 очков после 7 туров лиги 1 — 6 побед и 1 ничья. Результат является вторым в истории клуба. Лучшим показателем «Монако» после первых семи туров чемпионата является 21 очко в сезоне-1960/61. Тогда команда стала чемпионом Франции.

После матча с «Ренном» «Монако» поднялся на промежуточное первое место в лиге 1, обойдя «ПСЖ», у которого 16 баллов и еще один матч в запасе.

ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 6 1 0 14-4 19
2
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
5
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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Марсель – Анже
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5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
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Лилль – Тулуза
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5.10 22:00
Ренн – Монако
 1 : 2
6.10 16:00
Лион – Нант
 - : -
6.10 18:00
Брест – Гавр
 - : -
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
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