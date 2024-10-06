«Монако» набрал 19 очков после 7 туров лиги 1 — это лучший результат с 1960 года

«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Монегаски набрали 19 очков после 7 туров лиги 1 — 6 побед и 1 ничья. Результат является вторым в истории клуба. Лучшим показателем «Монако» после первых семи туров чемпионата является 21 очко в сезоне-1960/61. Тогда команда стала чемпионом Франции.

После матча с «Ренном» «Монако» поднялся на промежуточное первое место в лиге 1, обойдя «ПСЖ», у которого 16 баллов и еще один матч в запасе.