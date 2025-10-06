«Монако» может уволить Хюттера в международную паузу
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 55-летнего австрийца могут уволить во время международной паузы на матчи сборных.
Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне монегаски под его руководством заняли третье место в лиге 1. В текущем розыгрыше команда с 13 очками идет на 5-й позиции после 7 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
2
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
3
|Страсбур
|7
|5
|0
|2
|14-7
|15
|
4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9-10
|10
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8-10
|6
|
15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3-11
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|1 : 2
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|5 : 0
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|5
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|5
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|4
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|5
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
