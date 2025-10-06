Футбол
Сегодня, 10:04

«Монако» может уволить Хюттера в международную паузу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 55-летнего австрийца могут уволить во время международной паузы на матчи сборных.

Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне монегаски под его руководством заняли третье место в лиге 1. В текущем розыгрыше команда с 13 очками идет на 5-й позиции после 7 туров.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 7 5 1 1 13-5 16
2
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
3
 Страсбур 7 5 0 2 14-7 15
4
 Лион 7 5 0 2 9-5 15
5
 Монако 7 4 1 2 16-12 13
6
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
7
 Лилль 7 3 2 2 14-10 11
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Тулуза 7 3 1 3 11-12 10
10
 Ренн 7 2 4 1 9-10 10
11
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
12
 Ницца 7 2 2 3 9-12 8
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Гавр 7 1 3 3 8-10 6
15
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
16
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
17
 Анже 7 1 2 4 3-11 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 1 : 2
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 2 : 2
5.10 18:15
Монако – Ницца
 2 : 2
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 5 : 0
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 5
Хоакин Паникелли

Хоакин Паникелли

Страсбур

 5
Эстебан Леполь

Эстебан Леполь

Ренн

 4
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 5 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

