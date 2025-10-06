«Монако» может уволить Хюттера в международную паузу

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 55-летнего австрийца могут уволить во время международной паузы на матчи сборных.

Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне монегаски под его руководством заняли третье место в лиге 1. В текущем розыгрыше команда с 13 очками идет на 5-й позиции после 7 туров.