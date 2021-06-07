«Монако» может арендовать Нюбеля у «Баварии»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В борьбе за 24-летнего немца «Монако» опережает «Лилль». Есть вероятность, что монегаски арендуют Нюбеля на два года, сообщает Kicker.

Весь этот сезон Нюбель провел за спиной Мануэля Нойера, cыграв всего четыре матча во всех турнирах.

Такая ситуация не устраивает 24-летнего голкипера и он просит клуб отправить его в аренду.