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Сегодня, 18:00

«Монако» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча лиги 1

Матч «Монако» — «Монпелье» пройдет в субботу
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 6-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки на стриминговый сервис.

Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Монако» — «Монпелье» можно в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Монпелье

Соперники провели по 5 матчей в чемпионате Франции. Команда российского полузащитника Александра Головина с 13 очками идет на третьей строчке. «Монпелье» набрал 4 очка и занимает 15-е место.

ФК Монако
ФК Монпелье
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
10
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
15
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
16
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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33 тур
34 тур
27.09 20:00
Осер – Брест
 3 : 0
27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
 3 : 1
28.09 18:00
Ланс – Ницца
 - : -
28.09 20:00
Гавр – Лилль
 - : -
28.09 22:00
Монако – Монпелье
 - : -
29.09 16:00
Тулуза – Лион
 - : -
29.09 18:00
Анже – Реймс
 - : -
29.09 18:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
29.09 21:45
Страсбур – Марсель
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 3
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 4 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 4 1 0
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