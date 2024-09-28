Матч 6-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Монако» — «Монпелье» можно в матч-центре на нашем сайте.

Соперники провели по 5 матчей в чемпионате Франции. Команда российского полузащитника Александра Головина с 13 очками идет на третьей строчке. «Монпелье» набрал 4 очка и занимает 15-е место.