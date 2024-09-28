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28 сентября, 00:02

«Монако» с Головиным в составе вырвал победу у «Монпелье» в чемпионате Франции

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Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» обыграл «Монпелье» в 6-м туре чемпионата Франции — 2:1.

В составе «монегасков» голы забили Фоларин Балоган и Ламин Камара. У «Монпелье» отличился Рабби Нжингула.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

На 90+3-й минуте с поля был удален нападающий «Монпелье» Танги Кулибали из-за второго полученного предупреждения.

«Монако» располагается на втором месте в таблице Лиги 1, имея в активе 16 очков. «Монпелье» идет на 16-й строчке с четырьмя баллами.

В следующем матче первенства «Монако» сыграет в гостях с «Ренном» 5 октября, а «Монпелье» днем позже встретится на выезде с «Реймсом».

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Монпелье
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
4
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
5
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
6
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
7
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
8
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
9
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
10
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
12
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
13
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
14
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
15
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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