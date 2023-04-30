«Монако» разгромно проиграл «Монпелье», Головина заменили в начале второго тайма

«Монако» дома проиграл «Монпелье» в 33-м туре французской лиги 1 — 0:4.

Дубль за «Монпелье» оформил Арно Норден. Еще по голу забили Фету Мауасса и Стефи Мавидиди.

Российский полузащитник монегасков вышел на поле в стартовом составе и был заменен в начале второго тайма.

«Монпелье» с 43 очками поднялся на 12-е место в лиге 1. «Монако» с 61 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.