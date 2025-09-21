«Монако» победил «Метц», Фати оформил дубль

«Монако» дома обыграл «Метц» в матче 5-го тура лиги 1 — 5:2.

У хозяев дубль оформил Ансу Фати, еще один мяч забили Мика Биерет и Джордж Иленихена, автогол на счету Коффи Куао. У гостей отличились Абиб Диалло и Готье Эн.

«Монако» набрал 12 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Франции. «Метц» (1) — на последней строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.

21 сентября 2025, 18:15. Луи II (Монако)

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.

21 сентября 2025, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)