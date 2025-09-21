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«Монако» победил «Метц», Фати оформил дубль

Руслан Минаев
Игроки «Монако».
Фото Global Look Press

«Монако» дома обыграл «Метц» в матче 5-го тура лиги 1 — 5:2.

У хозяев дубль оформил Ансу Фати, еще один мяч забили Мика Биерет и Джордж Иленихена, автогол на счету Коффи Куао. У гостей отличились Абиб Диалло и Готье Эн.

«Монако» набрал 12 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Франции. «Метц» (1) — на последней строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.
21 сентября 2025, 18:15. Луи II (Монако)
Монако
5:2
Метц
Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.
21 сентября 2025, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:0
Тулуза

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.
21 сентября 2025, 18:15. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:1
Лорьян

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ФК Гавр
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Монако
ФК Осер
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 6 4 1 1 9-4 13
4
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
5
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
6
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
7
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
8
 Брест 6 2 2 2 12-9 8
9
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
10
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
11
 Ланс 6 2 1 3 11-10 7
12
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
13
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
14
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
15
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 6 1 1 4 4-13 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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34 тур
16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза 0 : 3
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ 1 : 3
17.10 21:45 Лилль – Брест - : -
17.10 21:45 Труа – Ланс - : -
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Г
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 4
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 5
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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