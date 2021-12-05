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«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу пяткой

18:50
Александр Головин. Фото Twitter
Александр Головин. Фото Twitter
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«Монако» победил «Метц» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену во втором тайме и сделал результативный пас. На 87-й минуте он пяткой сбросил мяч на Виссама Бен Йеддера, который точно пробил.

Головин вышел на замену на 59-й минуте вместо Софьяна Диопа. Счет к тому времени был уже 3:0. Диоп открыл счет на второй минуте. Затем отличились Кевин Фолланд (с пенальти) и Желсон Мартинш.

Франция. Лига 1. 17-й тур
05 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:0
Метц
Голы
Диоп, 2 (1:0), Фолланд, 44 (2:0), Мартинш, 57 (3:0), Бен-Йеддер, 87 (4:0)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Сидибе Тшуамени Жан Лукас (Фофана, 46 ) Диоп (Головин, 59 ) Мартинш Боаду (Бен-Йеддер, 59 ) Якобс (Кайю Энрике, 66 ) Фолланд (Матазо, 73 )
Метц
Укиджа Бронн Жемерсон Делен Сентонз Куяте Траоре Пажо Ньян (Сарр, 46) Булая (Гей, 71) Нгюетт (Яде, 71)
Предупреждения
Фолланд 49  -  Бронн 78, Траоре 90

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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