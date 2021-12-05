«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу пяткой
«Монако» победил «Метц» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену во втором тайме и сделал результативный пас. На 87-й минуте он пяткой сбросил мяч на Виссама Бен Йеддера, который точно пробил.
Головин вышел на замену на 59-й минуте вместо Софьяна Диопа. Счет к тому времени был уже 3:0. Диоп открыл счет на второй минуте. Затем отличились Кевин Фолланд (с пенальти) и Желсон Мартинш.
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