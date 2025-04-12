«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на второе место в лиге 1

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«Монако» на своем поле одержал крупную победу над «Марселем» в матче 29-го тура лиги 1 — 3:0.

Голы хозяев забили Такуми Минамино, Брель Эмболо и Денис Закария (с пенальти), который также отметился результативной передачей.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел всю игру на скамейке запасных.

«Монако» набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, обойдя «Марсель» (52).