Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

12 апреля, 16:00

«Монако» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Монако» и «Марсель» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Монако» и «Марсель» встретятся в матче 29-го тура французской лиги 1 в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

С основными событиями и результатом игры «Монако» — «Марсель» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
12 апреля, 18:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
Марсель

«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 52 очками, «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 50. Встреча команд в первом круге в декабре 2024 года завершилась победой марсельцев со счетом 2:1.

Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
Читайте также
РФС начал проверку матча «Урал» — «Нефтехимик» после вброса о «договорняке»
Красно-белые закрыли поражение в игре с «мальчишками», Иванов высказался о «договорняке». Что произошло после кубкового матча «Спартак» - «Урал»
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Популярное видео
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Лацио»: Лига Европы, видеообзор
«Легия» — «Челси»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реймс» победил на выезде «Ланс»

«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на второе место в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.04 21:45
Ланс – Реймс
 0 : 2
12.04 18:00
Монако – Марсель
 3 : 0
12.04 20:00
Тулуза – Лилль
 1 : 2
12.04 22:05
Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
Сент-Этьен – Брест
 3 : 3
13.04 18:15
Анже – Монпелье
 2 : 0
13.04 18:15
Гавр – Ренн
 1 : 5
13.04 21:45
Осер – Лион
 1 : 3
22.04 21:45
Нант – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 24 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
Мелвин Бард

Мелвин Бард

Ницца

 18 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости