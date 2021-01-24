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«Монако» — «Марсель»: Головин сделал голевую передачу после выхода на замену

00:10
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу на 48-й минуте матча 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

24-летний футболист точно выполнил навес после углового на защитника монегасков Гильермо Марипан, который отправил мяч в сетку ворот соперника. Россиянин появился на поле перед началом второго тайма после замены (46-я минута).

У Головина в нынешнем сезоне один забитый мяч и одна голевая передача.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Монако» — «Марсель»

Монако — Марсель

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