«Монако» — «Марсель»: Головин сделал голевую передачу после выхода на замену
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу на 48-й минуте матча 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя».
24-летний футболист точно выполнил навес после углового на защитника монегасков Гильермо Марипан, который отправил мяч в сетку ворот соперника. Россиянин появился на поле перед началом второго тайма после замены (46-я минута).
У Головина в нынешнем сезоне один забитый мяч и одна голевая передача.
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