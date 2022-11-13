«Монако» — «Марсель»: Головин и Жиго выйдут в стартовых составах

«Монако» на своем поле примет «Марсель» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Стал известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появится на поле с первых минут.

У «Марселя» в стартовый состав попал экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд, Диатта.

«Марсель»: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Верету, Ронжье, Харит, Гендузи, Санчес.