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«Монако» проиграл «Марселю», пропустив на 97-й минуте. У Головина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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13 ноября. «Монако» — «Марсель» (2:2).
Фото AFP

«Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции уступил «Марселю» со счетом 2:3.

В составе монегасков отличились Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд, которому голевой пас отдал Александр Головин. У гостей голы забили Алексис Санчес, Джордан Верету и Сеад Колашинац, отличившийся на 97-й минуте.

После этого матча «Монако» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Марсель» с 30 очками — четвертой строчке.

Франция. Лига 1. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:3
Марсель

Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
6
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 1 : 1
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 2 : 1
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 5 : 0
13.11 17:00
Брест – Труа
 2 : 1
13.11 17:00
Лилль – Анже
 1 : 0
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 1 : 1
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 2 : 2
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 1 : 1
13.11 22:45
Монако – Марсель
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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