«Монако» проиграл «Марселю», пропустив на 97-й минуте. У Головина результативный пас

«Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции уступил «Марселю» со счетом 2:3.

В составе монегасков отличились Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд, которому голевой пас отдал Александр Головин. У гостей голы забили Алексис Санчес, Джордан Верету и Сеад Колашинац, отличившийся на 97-й минуте.

После этого матча «Монако» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Марсель» с 30 очками — четвертой строчке.