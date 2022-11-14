«Монако» проиграл «Марселю», пропустив на 97-й минуте. У Головина результативный пас
«Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции уступил «Марселю» со счетом 2:3.
В составе монегасков отличились Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд, которому голевой пас отдал Александр Головин. У гостей голы забили Алексис Санчес, Джордан Верету и Сеад Колашинац, отличившийся на 97-й минуте.
После этого матча «Монако» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Марсель» с 30 очками — четвертой строчке.
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|Н
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|О
|
1
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|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
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|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
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|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
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|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
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|20
|
10
|Клермон Фут
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|5
|4
|6
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|19
|
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|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
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|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
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20
|Анже
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38 тур
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 1
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|2 : 1
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|2 : 1
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|5 : 0
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|2 : 1
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 1
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|2 : 2
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|1 : 1
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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