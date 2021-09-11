«Монако» без Головина проиграл «Марселю»
«Монако» уступил «Марселю» (0:2) в матче пятого тура чемпионата Франции.
Дубль в составе победителей сделал Бамба Дьенг. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
«Марсель» набрал десять очков и вышел на третье место. У «Монако» четыре очка и 14-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Монако» — «Марсель» — 0:2 (0:1)
Голы: Дьенг, 37 (0:1). Дьенг, 60 (0:2).
«Монако»: Нюбель, Кайю Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Матсима (Агилар, 46), Тшуамени, Диоп (Диатта, 73), Фофана, Бен-Йеддер (Исидор, 73), Фолланд (Боаду, 61), Мартинш (Жан Лукас, 60).
«Марсель»: Пау Лопес, Лирола (Гей, 78), Перес, Салиба, Балерди, Ронжье, Харит (Жерсон, 72), Гендузи, Камара, Дженгиз Юндер (де ла Фуэнте, 78), Дьенг (Луис Энрике, 66).
Предупреждения: Камара, 16. Диоп, 22. Тшуамени, 49. Агилар, 57. Фофана, 83.
Судья: Фраппар.
11 сентября. Монако. Стадион «Луи II».
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