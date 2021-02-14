«Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном»

«Монако» принимал «Лорьян» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Команда Нико Ковача прервала свою победную серию, сыграв на своем поле вничью со счетом 2:2. Причем «Монако» смог избежать поражения уже в самой концовке встречи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту игру. Футболист получил небольшое повреждение и не смог выйти на поле.

«Монако» остается на четвертом месте, имея в активе 49 очков. В следующем туре команде предстоит сыграть против «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

«Монако» — «Лорьян» — 2:2 (0:1)

Голы: Моффи, 7 — с пенальти (0:1). Бен Йеддер, 48 — с пенальти (1:1). Моффи, 62 (1:2). Бен Йеддер, 90+3 (2:2).

«Монако»: Леком, Сидибе (Балло-Туре, 67), Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике (Пеллегри, 80), Диатта (Йоветич, 46), Фофана, Тшуамени (Фабрегас, 58), Диоп (Агилар, 67), Бен Йеддер, Фолланд.

«Лорьян»: Дрейер, Мендес (Амель, 85), Гравиллон, Ляпорт, Морель, Эрго, Ле Фе (Делаплас, 78), Монкондюи (Чалоба, 71), Абержель (Лемуан, 71), Висса (Буагар, 78), Моффи.

Предупреждения: Леком, 6. Мендес, 35. Диоп, 39. Тшуамени, 45. Дрейер, 88. Чалоба, 90+1.

Судья: Мийо (Франция).

14 февраля. Монако. Стадион «Луи II».