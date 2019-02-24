"Монако" - "Лион": составы команд. Головин - в "старте"

Стали известны составы "Монако" и "Лиона" на матч 26-го тура чемпионата Франции. Полузащитник сборной России Александр Головин начнет игру в стартовом составе хозяев.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Адриэн Силва, Головин, Фабрегас, Рони Лопеш, Фалькао, Мартинш.

Запасные - Бенальо, Налду, Хенрикс, Аолу, Шадли, Винисиус, Силла.

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денайер, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауар, Траоре, Дембеле, Террье.

Запасные - Горжелен, Тете, Менди, Шейх, Фекир, Депай, Корне.

"Монако" - "Лион": чемпионат Франции по футболу, лига 1, 26-й тур, 24 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 (время московское)