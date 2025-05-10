«Монако» обыграл «Лион» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов
«Монако» на своем поле победил «Лион» в 33-м туре чемпионата Франции — 2:0.
За хозяев по голу забили Такуми Минамино и Денис Закария.
«Монако» с 61 очком поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1 за один тур до завершения чемпионата и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26. «Лион» с 54 баллами располагается на седьмой позиции.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Он пропустил матч с «Лионом» из-за мышечной травмы бедра.
Новости