«Монако» в меньшинстве вырвал ничью у «Лилля»

«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:2. Уже к 9-й минуте «доги» вели в счете 2:0, так как дубль оформил Жонатан Дэвид. До перерыва хозяевам удалось сократить отставание до одного мяча.

На 78-й минуте встречи защитник «Монако» Страхинья Павлович получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако княжескому клубу удалось отыграться благодаря голу Виссама Бен Йеддера на 83-й минуте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин этот матч пропустил из-за перебора желтых карточек.

«Монако» имеет 19 очков и занимает 7-е место. «Лилль» с 17 очками идет на 12-й строчке.