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«Монако» в меньшинстве вырвал ничью у «Лилля»

00:55
19 ноября. «Монако» — «Лилль» — 2:2. Фото AFP
19 ноября. «Монако» — «Лилль» — 2:2. Фото AFP
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«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:2. Уже к 9-й минуте «доги» вели в счете 2:0, так как дубль оформил Жонатан Дэвид. До перерыва хозяевам удалось сократить отставание до одного мяча.

На 78-й минуте встречи защитник «Монако» Страхинья Павлович получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако княжескому клубу удалось отыграться благодаря голу Виссама Бен Йеддера на 83-й минуте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин этот матч пропустил из-за перебора желтых карточек.

«Монако» имеет 19 очков и занимает 7-е место. «Лилль» с 17 очками идет на 12-й строчке.

Франция. Лига 1. 14-й тур
19 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Лилль
Голы
Давид, 5 (0:1), Давид, 9 (0:2), Диатта, 41 (1:2), Бен-Йеддер, 83 (2:2)
Монако
Нюбель Дисаси Кайю Энрике (Якобс, 73 ) Павлович Агилар Тшуамени Фофана Диоп Боаду (Бен-Йеддер, 72 ) Диатта (Мартинш, 46 ) Фолланд (Марипан, 87 )
Лилль
Грбич Зеки Челик Тиагу Джало Жозе Фонти Брадарич Шека (Бурак Йылмаз, 90) Андре Давид (Лихаджи, 80) Иконе Юсуф Языджи (Ньясс, 70) Веа
Предупреждения
Павлович 3, Фофана 84  -  Зеки Челик 7, Давид 37, Юсуф Языджи 68, Веа 73, Ньясс 85
Судьи
Вилли Делажо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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