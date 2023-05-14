«Монако» сыграл вничью с «Лиллем»

«Монако» дома не смог обыграл «Лилль» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Его сменил Брил Эмболо.

После 35 туров лиги 1 «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. «Лилль» (60) расположился строчкой ниже.