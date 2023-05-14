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Сегодня, 19:56

«Монако» сыграл вничью с «Лиллем»

Виктория Кравченко
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«Монако» дома не смог обыграл «Лилль» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Его сменил Брил Эмболо.

После 35 туров лиги 1 «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. «Лилль» (60) расположился строчкой ниже.

Франция. Лига 1. 35-й тур
14 мая, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:0
Лилль

ФК Лилль
ФК Монако
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
11
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 2 : 1
14.05 16:00
Брест – Осер
 1 : 0
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 1 : 1
14.05 16:00
Ренн – Труа
 4 : 0
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 0 : 0
14.05 18:05
Монако – Лилль
 0 : 0
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 25
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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