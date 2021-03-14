«Монако» сыграл вничью с «Лиллем», Головин провел на поле 68 минут
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 68-й минуте встречи. 24-летний футболист не отметился результативными действиями.
«Монако» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» — 63 балла и первая строчка.
19 марта «Монако» сыграет на выезде против «Сент-Этьена».
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 76), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 75), Головин (Диоп, 68), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 76), Фолланд.
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Юсуф Языджи, 89), Ренату Санчеш (Шека, 69), Иконе (Бурак Йылмаз, 78), Давид (Сумаре, 89), Бамба, Веа (Араужу, 69).
Предупреждения: Тшуамени, 16. Ренату Санчеш, 35. Дисаси, 51. Андре, 82. Сидибе, 82. Араужу, 83.
Судья: Фраппар (Франция).
14 марта. Монако. Стадион «Луи II».
Методология
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