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«Монако» сыграл вничью с «Лиллем», Головин провел на поле 68 минут

20:56
14 марта. Монако. «Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин и Бенжамен Андре. Фото Reuters
14 марта. Монако. «Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин и Бенжамен Андре. Фото Reuters
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«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 68-й минуте встречи. 24-летний футболист не отметился результативными действиями.

«Монако» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» — 63 балла и первая строчка.

19 марта «Монако» сыграет на выезде против «Сент-Этьена».

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур

«Монако» — «Лилль» — 0:0

«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 76), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 75), Головин (Диоп, 68), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 76), Фолланд.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Юсуф Языджи, 89), Ренату Санчеш (Шека, 69), Иконе (Бурак Йылмаз, 78), Давид (Сумаре, 89), Бамба, Веа (Араужу, 69).

Предупреждения: Тшуамени, 16. Ренату Санчеш, 35. Дисаси, 51. Андре, 82. Сидибе, 82. Араужу, 83.

Судья: Фраппар (Франция).

14 марта. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — Лилль

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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