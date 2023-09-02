«Монако» примет «Ланс» в рамках 4-го тура чемпионата Франции 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Луи II» (Монако) и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Вилли Делажо (Франция).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Монако» — «Ланс» легально не будет доступна на территории России. Прямой эфир можно посмотреть через приложения букмекерских компаний по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

В предыдущих пяти личных встречах кроваво-золотые побеждали три раза — 3:0, 4:1, 2:0. Одна победа в активе красно-белых — 4:2. Еще одна игра завершилась вничью — 2:2.

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