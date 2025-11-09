Футбол
9 ноября, 01:04

«Ланс» обыграл «Монако» на выезде

Павел Лопатко
Эпизод матча «Монако» — «Ланс» 8 ноября 2025 года.
Фото AFP

«Ланс» победил «Монако» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У хозяев единственный гол на счету Фоларина Балогуна (на 37-й минуте, с пенальти). У гостей забили Одсонн Эдуар (на 21-й минуте), Весли Саид (на 40-й и 60-й) и Мамаду Сангаре (на 45+3-й).

С 45-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления Балогуна. На 90+3-й минуте Ансу Фати не забил пенальти в ворота «Ланса».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

«Монако» (20 очков после 12 матчей) идет на шестом месте в турнирной таблице. «Ланс» (25 очков после 12 игр) занимает второе место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.
08 ноября, 23:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:4
Ланс
Александр Головин
ФК Ланс
ФК Монако
  • Grande Rusia

    И после такого у кого-то повернется язык что-то говорить про российских судей?

    09.11.2025

  • m_16

    Ну да, удалился Балаганов, а виноват Головин, ага. Пенальти не забил Фати, а виноват Головин.

    09.11.2025

  • Nikolaevich

    Посмотрел первый тайм из-за нашей "звезды",вообще не понял с какого это перепугу он вышел в основе. Жалкое зрелище....

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Рыболовлев только поманит ... не пойдет .. побежит Батраков в Монако.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Монакский всадник без головы лучше бы не выходил. Хаотичной беготней не заменить отсутствие игрового мастерства.

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Батраков им не поможет( Надеюсь Лешка не пойдет туда.

    09.11.2025

  • andyk82

    Забавно Головин буллит не забил вначале...

    09.11.2025

