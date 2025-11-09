«Ланс» обыграл «Монако» на выезде

«Ланс» победил «Монако» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У хозяев единственный гол на счету Фоларина Балогуна (на 37-й минуте, с пенальти). У гостей забили Одсонн Эдуар (на 21-й минуте), Весли Саид (на 40-й и 60-й) и Мамаду Сангаре (на 45+3-й).

С 45-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления Балогуна. На 90+3-й минуте Ансу Фати не забил пенальти в ворота «Ланса».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

«Монако» (20 очков после 12 матчей) идет на шестом месте в турнирной таблице. «Ланс» (25 очков после 12 игр) занимает второе место.