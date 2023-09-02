Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом»

«Монако» дома обыграл «Ланс» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Счет на 24-й минуте встречи открыл защитник хозяев Стефан Синго. Российский полузащитник Александр Головин, который вышел на игру в стартовом составе «Монако», удвоил преимущество на 36-й минуте. Это первый гол 27-летнего россиянина в сезоне, он выступает за французскую команду с 2018 года. Также у «монегасков» отличился Гильермо Марипан.

После этого матча «Монако» поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1, в активе команды — 10 очков. «Ланс» занимает предпоследнее, 17-е, место, набрав 1 очко.

В 5-м туре чемпионата Франции красно-белые сыграют против «Лорьяна», а «Ланс» — против «Меца».