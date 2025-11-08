«Монако» и «Ланс» встретятся в матче 12-го тура французской лиги 1 в субботу, 8 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 23.05 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Монако» — «Ланс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.

08 ноября, 23:05. Stade Louis II (Монако)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

«Монако» набрал 20 очков и идет на пятом месте в чемпионате Франции. «Ланс» с 22 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы. В 11-м туре «Монако» проиграл «Парижу» со счетом 0:1, а «Ланс» разгромил «Лорьян» — 3:0.