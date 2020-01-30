«Монако» купил у «Бордо» 20-летнего полузащитника
01:10
Полузащитник «Бордо» Орельен Тшуамени перешел в «Монако». С 20-летним французом подписан контракт до 2024 года.
По данным СМИ, «Монако» заплатил за хавбека около 17,5 миллиона евро. Также «Бордо» может получить 2,5 миллиона евро в качестве бонусов.
В текущем сезоне Тшуамени сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал один результативный пас.
? ??? @atchouameni ? pic.twitter.com/lNGpb6QmY0— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 29, 2020
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