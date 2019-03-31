"Монако" – "Кан": Головин и Венкер в старте монегасков

Официальный Твиттер "Монако" опубликовал стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Франции против "Кана". Российский хавбек Александр Головин начнет встречу с первых минут.
Стартовый состав "Монако": Субашич – Бадиашиле, Глик, Хенрикс, Сидибе – Аолу, Венкер, Мартинш, Лопеш, Головин – Фалькао.
"Монако" занимает 16-е место с 30 очками в турнирной таблице лиги 1. "Кан" с 20 баллами располагается на 20-й строчке.
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Le 1⃣1⃣ Rouge & Blanc 👊– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 марта 2019 г.
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