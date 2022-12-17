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«Монако» и «Фиорентина» сыграли вничью в товарищеском матче, Головин вышел в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» и «Фиорентина» 17 декабря сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе.

Накануне «Монако» обыграл «Эмполи» в товарищеском матче со счетом 1:0. Головин не принимал участие в этом матче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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12%

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Аргентина
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2.10

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Александр Головин
ФК Монако
ФК Фиорентина
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
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 - : -
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Осер – Монако
 - : -
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Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
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