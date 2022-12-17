«Монако» и «Фиорентина» сыграли вничью в товарищеском матче, Головин вышел в стартовом составе

«Монако» и «Фиорентина» 17 декабря сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе.

Накануне «Монако» обыграл «Эмполи» в товарищеском матче со счетом 1:0. Головин не принимал участие в этом матче.