«Монако» и «Фиорентина» сыграли вничью в товарищеском матче, Головин вышел в стартовом составе
«Монако» и «Фиорентина» 17 декабря сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе.
Накануне «Монако» обыграл «Эмполи» в товарищеском матче со счетом 1:0. Головин не принимал участие в этом матче.
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Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
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|
Труа – Нант
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Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
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ПСЖ – Страсбур
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|
Реймс – Ренн
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Ницца – Ланс
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ПСЖ
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