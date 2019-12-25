«Монако» хочет пригласить Эмери

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», сообщает Le10sport. Руководство монегасков заинтересовано в том, чтобы он сменил Леонарду Жардима.

«Монако» уже контактировал с испанским специалистом, но пока он не готов вернуться к работе. Ранее сообщалось, что монегаски собираются уволить Жардима из-за неудовлетворительных результатов. Среди кандидатов на его замену назывались Марселино и Лоран Блан.

«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1. Монегаски в середине декабря разгромно проиграли «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.